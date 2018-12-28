В соревнованиях Федерации киберспорта в 2018 году приняли участие свыше 85 тысяч человек

Киберспорт 28 декабря 2018 09:20 Автор: Новиков Иван

Федерация компьютерного спорта России подвела итоги года

В течение 2018 года федерация провела восемь всероссийских соревнований. В отборочных и основных этапах турниров приняли участие более 85 тысяч игроков. В качестве призовых было выплачено свыше 15 миллионов рублей. Шесть из восьми турниров включали в себя LAN-финалы, которые посетили более семи тысяч зрителей.

ФКС России поддерживает развитие киберспорта в регионах – по всей России работает 70 отделений федерации. В 2018 году финал Кубка России по киберспорту впервые прошёл за пределами Москвы – в Тюмени.

За год прошли обучение и были аттестованы более 100 судей, в рамках соревнований свыше 700 спортсменов выполнили разрядные требования.