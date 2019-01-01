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Киберспорт01 января 2019 15:02Автор: Новиков Иван

Team Envy арендовала Финна «karrigan» Андерсена

Известный датский стрелок займет место Мэтта «Pollo» Уилсона

Американская команда Envy обновила ростер в преддверии январского Americas Minor Championship, который является квалификацией к предварительной стадии мейджора Intel Extreme Masters в Катовице.

Вместо выступавшего за коллектив с октября Мэтта «Pollo» Уилсона цвета Team Envy будет защищать Финн «karrigan» Андерсен. Напомним, последние два года датчанин играл за FaZe ClaN, однако в декабре был переведен в запас.

Текущий состав Team Envy по CS:GO:

— Тейлор «Drone» Джонсон;
— Стивен «reltuC» Калтер;
— Нох «Nifty» Фрэнсис;
— Джош «jdm64» Марзано;
Финн «karrigan» Андерсен;
— Захари «Eley» Стоффер (тренер).

#Киберспорт#Counter-Strike: Global Offensive#Team Envy
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