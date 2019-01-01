Team Envy арендовала Финна «karrigan» Андерсена

Киберспорт 01 января 2019 15:02 Автор: Новиков Иван

Известный датский стрелок займет место Мэтта «Pollo» Уилсона

Американская команда Envy обновила ростер в преддверии январского Americas Minor Championship, который является квалификацией к предварительной стадии мейджора Intel Extreme Masters в Катовице.

Вместо выступавшего за коллектив с октября Мэтта «Pollo» Уилсона цвета Team Envy будет защищать Финн «karrigan» Андерсен. Напомним, последние два года датчанин играл за FaZe ClaN, однако в декабре был переведен в запас.

Текущий состав Team Envy по CS:GO:

— Тейлор «Drone» Джонсон;

— Стивен «reltuC» Калтер;

— Нох «Nifty» Фрэнсис;

— Джош «jdm64» Марзано;

— Финн «karrigan» Андерсен;

— Захари «Eley» Стоффер (тренер).