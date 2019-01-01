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Киберспорт01 января 2019 18:00Автор: Новиков Иван

В Китае PUBG не включили в список разрешенных онлайн-игр

Для исправления ситуации разработчикам придется удалить запрещенный внутриигровой контент

Государственный комитет Китая, отвечающий за работу прессы, печати, радио и телевидения опубликовал список из 80 разрешенных онлайн-игр — об этом сообщает EnGadget. Как сообщалось ранее, в список вошли игры, которые не содержат сцен жестокости или насилия.

По неизвестным причинам в документ не включены игры корпорации Tencent, которая владеет Riot Games и Epic Games (компании-разработчики LoL и Fortnite), а также контролирует развитие PUBG, Path of Exile и других игр. В 2018 году акции Tencent потеряли в цене 20% и могут продолжить падение, если ситуация с включением в список игр компании не изменится.

Пока неизвестно, как именно скажется данный факт на игровом сообществе в Китае. Разработчики, возможно, смогут изменить ситуацию, если удалят из игр спорный контент.

#Киберспорт#League of Legends#PlayerUnknown's Battlegrounds#PUBG
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