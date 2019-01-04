Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль покинул OG Dota 2 - Советский спорт
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Киберспорт04 января 2019 13:01Источник: FacebookАвтор: Новиков Иван

Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль покинул OG Dota 2

Организация сообщила о расставании с игроком вчера вечером

Менеджмент команды отмечает, что в OG всегда царил «дух доверия и стабильности», однако после подписания контракта с Pajkatt коллектив столкнулся с проблемами командной химии. В то же время OG отмечают, что швед — талантливый, умный игрок и настоящий профессионал, которому в этой команде «будет недостаточно пространства, чтобы раскрыть свой потенциал».

Уже сегодня коллектив обещает объявить игрока, который заменит Пер Андерса на позиции керри, при этом команда продолжит тесты. Напомним, с 9 по 13 января OG выступит на The Bucharest Minor.

Текущий состав OG Dota 2:

— Топиас «Topson» Таавитсайнен;
— Себастьян «7ckngMad» Дебс;
— Эссе «JerAx» Вайникка;
— Йохан «n0tail» Сундштайн;
— ???
— Кристиан «ppasarel» Банасеану (тренер).

#Киберспорт#Dota 2#OG
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