Игорь «iLTW» Филатов сыграет за OG на Winter Madness

Киберспорт 04 января 2019 18:09 Автор: Новиков Иван

Об этом сообщил официальный твиттер команды

Российский игрок будет играть на позиции керри вместо покинувшего коллектив Pajkatt. Игорь Филатов представит OG на WePlay! Dota 2 Winter Madness. Четвертьфинал турнира против Vega Squadron состоится сегодня в 19:00. Продолжит ли iLTW дальнейшие выступления за OG, пока не сообщается.

Текущий состав OG Dota 2:

— Игорь «ILTW» Филатов (стендин);

— Топиас «Topson» Таавитсайнен;

— Себастьян «7ckngMad» Дебс;

— Эссе «JerAx» Вайникка;

— Йохан «n0tail» Сундштайн;

— Кристиан «ppasarel» Банасеану (тренер).