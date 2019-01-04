Игорь «iLTW» Филатов сыграет за OG на Winter Madness - Советский спорт
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Киберспорт04 января 2019 18:09Автор: Новиков Иван

Игорь «iLTW» Филатов сыграет за OG на Winter Madness

Об этом сообщил официальный твиттер команды

Российский игрок будет играть на позиции керри вместо покинувшего коллектив Pajkatt. Игорь Филатов представит OG на WePlay! Dota 2 Winter Madness. Четвертьфинал турнира против Vega Squadron состоится сегодня в 19:00. Продолжит ли iLTW дальнейшие выступления за OG, пока не сообщается.

Текущий состав OG Dota 2:

— Игорь «ILTW» Филатов (стендин);
— Топиас «Topson» Таавитсайнен;
— Себастьян «7ckngMad» Дебс;
— Эссе «JerAx» Вайникка;
— Йохан «n0tail» Сундштайн;
— Кристиан «ppasarel» Банасеану (тренер).

#Киберспорт#Dota 2
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