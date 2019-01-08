Организаторы Australian Open проведут чемпионат по Fortnite

Киберспорт 08 января 2019 14:40 Источник: Astralian Open Автор: Новиков Иван

В одиночном турнире сможет принять участие любой желающий

Киберспортивный турнир пройдет 26-27 января, в последние дни теннисного турнира 2019 Australian Open. За призовой фонд в размере $400,000 поведут борьбу около сотни известных австралийских спортсменов, музыкантов и интернет-знаменитостей, а также те, кто успеет подать заявку на официальном сайте турнира.

С 9 января это может сделать любой желающий — первые 500 получат приглашение на киберчемпионат по игре в жанре королевской битвы.

Также руководство Australian Open планирует провести турнир в парах; четыре лучших дуэта разделят $100,000 и выберут благотворительные организации, в которые отправят выигранные деньги.