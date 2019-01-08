12 профессиональных игроков в PUBG отстранены от соревнований за использование читов - Советский спорт
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Киберспорт08 января 2019 15:05Автор: Новиков Иван

12 профессиональных игроков в PUBG отстранены от соревнований за использование читов

Срок наказания составит от двух до трех лет в зависимости от использования запрещенных программ

Разработчики PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS выступили с официальным заявлением по поводу игроков, которых ранее обвинили в использовании запрещенных программ.

Сообщается, что четыре игрока (Avalon, Smitty, TEXQS и россиянин S1D) не применяли читы на турнирах, а лишь в публичных играх, однако все равно отстранены от соревнований на два года. Команды TEXQS и S1D (участники PUBG Europe League — Pittsburgh Knights и Red Diamonds) будут допущены до участия в турнирах, только если найдут замену.

Еще шесть игроков включали читы не только в «пабликах», но и во время официальных турниров. Они, а также знавшие о нарушениях sezk0 партнеры по Sans domicile fixe получили трехгодовой запрет на участие в профессиональных соревнованиях.

#Киберспорт#PlayerUnknown's Battlegrounds#PUBG#PUBG Europe League#Red Diamonds
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