12 профессиональных игроков в PUBG отстранены от соревнований за использование читов

Киберспорт 08 января 2019 15:05 Автор: Новиков Иван

Срок наказания составит от двух до трех лет в зависимости от использования запрещенных программ

Разработчики PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS выступили с официальным заявлением по поводу игроков, которых ранее обвинили в использовании запрещенных программ.

Сообщается, что четыре игрока (Avalon, Smitty, TEXQS и россиянин S1D) не применяли читы на турнирах, а лишь в публичных играх, однако все равно отстранены от соревнований на два года. Команды TEXQS и S1D (участники PUBG Europe League — Pittsburgh Knights и Red Diamonds) будут допущены до участия в турнирах, только если найдут замену.

Еще шесть игроков включали читы не только в «пабликах», но и во время официальных турниров. Они, а также знавшие о нарушениях sezk0 партнеры по Sans domicile fixe получили трехгодовой запрет на участие в профессиональных соревнованиях.