Gambit Esports одержала две победы в первый день Bucharest Minor по Dota 2

Киберспорт 09 января 2019 18:00 Автор: Новиков Иван

Российская команда выходит в плей-офф с первого места в группе

Gambit Esports по Dota 2 начала выступления на майнор-турнире в Бухаресте с двух побед. Утром коллектив из СНГ смог переломить ход встречи с американской TEAM TEAM (2:1), а затем уверенно разобрался с Keen Gaming из Китая (2:0).

Это обеспечило команде Артема «fng» Баршака место в верхней сетке плей-офф, дающее право на продолжение борьбы после одного поражения. Второе место заняла китайская пятерка Keen Gaming. NiP и TEAM TEAM начнут стадию игр на вылет с нижней сетки.

Завтра будут сыграны матчи группы B; за более удачный посев поведут борьбу OG, EHOME, BOOM ID и Playmakers. Стадия плей-офф пройдет с 11 до 13 января.