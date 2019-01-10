NS и XBOCT проанализируют матчи The Chongqing Major

Место ведущего студии займет Владимир «Maelstorm» Кузьминов
Организаторы второго мейджора серии Dota Pro Circuit 2018/19 анонсировали список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать матчи турнира на русскоязычной трансляции.
В список вошли комментаторы и аналитики студий StarLadderTV и RuHub, а также известный игрок и тренер XBOCT. Полный список выглядит следующим образом:
— Владимир «Maelstorm» Кузьминов, ведущий;
— Роман «CaspeRRR» Лепехин, комментатор;
— Дмитрий «Droog» Чумаченко, комментатор;
— Никита «4ce» Котков, комментатор;
— Алексей «Bafik» Бафадаров, комментатор;
— Ярослав «NS» Кузнецов, аналитик;
— Дмитрий «LighTofHeaveN» Куприянов, аналитик;
— Сергей «ARS-ART» Ревин, аналитик;
— Александр «XBOCT» Дашкевич, аналитик;
— Антонина «Tonya» Предко, интервьюер.
The Chongqing Major по Dota 2 пройдет в Чунцине с 19 по 27 января. Призовой фонд составит миллион долларов.