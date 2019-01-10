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Киберспорт10 января 2019 18:18Автор: Новиков Иван

NAVI подписали дуэт по Fortnite

Представлять новое подразделение «рожденных побеждать» будут два шведских игрока

Сегодня киберспортивный клуб Natus Vincere объявил об открытии нового подразделения, которое будет выступать в дисциплине Fortnite. В состав вошли Вигго «Bowman» Ханссон и Даниэль «AlphaAmons» Йоханссон, которые ранее выступали за американскую Wildcard Gaming.

Дуэт из Швеции уже успел отметиться удачными выступлениями; летом игроки завоевали бронзу DreamHack Summer, а также по ходу сезона несколько раз входили в число призеров серии Fall Skirmish Series от разработчиков Fortnite.

СЕО украинского клуба Евгений Золотарев отметил, что выбор скаутов NAVI пал на Bowman и AlphaAmons, поскольку шведские игроки пришли в киберспорт из традиционного спорта и готовы приложить все усилия, чтобы достигнуть поставленных целей.

#Киберспорт#NaVi#Fortnite
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