EHOME выиграла The Bucharest Minor по Dota 2

Киберспорт 13 января 2019 20:08 Автор: Новиков Иван

В гранд-финале китайская пятерка обыграла Gambit Esports со счетом 3:1

EHOME, до решающего матча не проигравшая ни одного сета, с честью справилась и с финальным испытанием. Команда под руководством легендарного Чан «xiao8» Нинга не оставила шансов российской Gambit Esports, хотя наша пятерка сумела навязать борьбу и даже выиграть вторую карту.

Помимо титула победителя майнор-турнира в Бухаресте EHOME получат $125,000 и шанс выступить на турнире The Chongqing Major. Второй мейджор сезона готов принять 16 лучших команд мира и пройдет с 19 по 27 января в Чунцине, Китай.

Результаты The Bucharest Minor по Dota 2:

1 место: EHOME (Китай) — $125,000 + 120 очков + место на Chongqing Major;

2 место: Gambit Esports (Россия) — $70,000 + 100 очков;

3 место: Keen Gaming (Китай) — $35,000 + 90 очков;

4 место: Ninjas In Pyjamas (Европа) — $25,000 + 70 очков;

5-6 места: OG (Европа) / TeamTeam (США) — $15,000 + 40 очков;

7-8 места: BOOM ID (Индонезия) / Playmakers (Перу) — $7,5000 + 20 очков;