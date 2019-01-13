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Киберспорт13 января 2019 20:08Автор: Новиков Иван

EHOME выиграла The Bucharest Minor по Dota 2

В гранд-финале китайская пятерка обыграла Gambit Esports со счетом 3:1

EHOME, до решающего матча не проигравшая ни одного сета, с честью справилась и с финальным испытанием. Команда под руководством легендарного Чан «xiao8» Нинга не оставила шансов российской Gambit Esports, хотя наша пятерка сумела навязать борьбу и даже выиграть вторую карту.

Помимо титула победителя майнор-турнира в Бухаресте EHOME получат $125,000 и шанс выступить на турнире The Chongqing Major. Второй мейджор сезона готов принять 16 лучших команд мира и пройдет с 19 по 27 января в Чунцине, Китай.

Результаты The Bucharest Minor по Dota 2:

1 место: EHOME (Китай) — $125,000 + 120 очков + место на Chongqing Major;
2 место: Gambit Esports (Россия) — $70,000 + 100 очков;
3 место: Keen Gaming (Китай) — $35,000 + 90 очков;
4 место: Ninjas In Pyjamas (Европа) — $25,000 + 70 очков;
5-6 места: OG (Европа) / TeamTeam (США) — $15,000 + 40 очков;
7-8 места: BOOM ID (Индонезия) / Playmakers (Перу) — $7,5000 + 20 очков;

#Киберспорт#Dota 2#Dota Pro Circuit#Gambit Esports
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