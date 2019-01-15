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Киберспорт15 января 2019 01:24Автор: Новиков Иван

Team Empire начала квалификацию к Six Invitational с двух побед

От путевки на чемпионат мира по Rainbox Six российскую команду отделяет две победы

Сегодня прошли первые матчи европейской квалификации к турниру Six Invitational 2019 по шутеру Rainbow Six Siege. На протяжении недели 16 команд определят двух сильнейших, которые отправятся на чемпионат мира в Монреаль.

Российский коллектив Team Empire одержал две уверенные победы над франзуской CLICK и Chaos Esports Club из Швеции. Для выхода на чемпионат мира необходимо выиграть еще две встречи, первую из которых «имперцы» проведут уже завтра – соперник определится в противостоянии XTreme Video Esport и oui oui.

Вторая российская команда forZe не смогла одолеть Team Vitality, однако продолжит борьбу в нижней сетке.

#Киберспорт#Rainbow Six Siege#Team Empire
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