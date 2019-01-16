Team Empire по Dota 2 отказалась от второго состава

С сегодняшнего дня «имперцы» возвращаются к единому ростеру вместо подразделений Faith и Hope
В общий состав Team Empire вошли игроки из двух команд, ранее представлявших клуб на международной арене. Вместе с этим коллектив покинули сразу три игрока, в том числе ветеран «имперцев» Ярослав «Miposhka» Найденов. Еще один – речь о Зауре «Cooman» Шахмурзаеве – останется запасным.
Состав Team Empire по Dota 2:
— Кыялбек «dream» Тайиров;
— Константин «Kodos» Когай;
— Игорь «Maden» Моденов;
— Олег «sayuw» Каленбет;
— Владислав «BLACKARXANGEL» Иващенко;
— Заур «Cooman» Шахмурзаев (запас).