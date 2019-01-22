Федерация киберспорта России объявила старт нового сезона премиум-турниров

Киберспорт 22 января 2019 18:19 Автор: Новиков Иван

В серии эксклюзивных соревнований примут участники платформы «Киберспортсмен ФКС России»

Федерация компьютерного спорта России объявляет о старте серии эксклюзивных соревнований для участников программы «Киберспортсмен ФКС России».

Соревнования пройдут в течение 2019 года по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, PlayerUnknown’s Battlegrounds, FIFA 19, Artifact, Clash Royale и Warface. Общий призовой фонд соревнований составит 1 431 000 рублей.

Расписание турниров доступно на картинке ниже.

Программа «Киберспортсмен ФКС России» — это первое в СНГ объединение киберспортивного сообщества с доступом к специально разработанным партнёрским акциям, скидочным программам, эксклюзивным турнирам и рядом других бонусов. В 2019 году оформить членство в программе можно на год, полгода или три месяца.