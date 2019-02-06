Объявлен старт чемпионата России по киберспорту 2019

Киберспорт 06 февраля 2019 14:31 Автор: Новиков Иван

Сегодня Федерация компьютерного спорта России анонсировала первенство страны по компьютерному спорту

Соревнования среди граждан Российской Федерации начнутся в феврале 2019. В турнирах по Dota 2 и Clash Royale можно принять участие с 14 лет, а в специальных турнирах по Counter-Strike: Global Offensive, которые проходят в этот же период – с 18 лет.

Лучшие игроки чемпионата получат право на присвоение спортивных разрядов, а победители — титулы Чемпионов России по отдельным киберспортивным дисциплинам. Совокупный призовой фонд турниров составит 3,5 миллиона рублей.

Чемпионат России по компьютерному спорту – официальный чемпионат страны по киберспорту. В 2018 году в соревнованиях проходили с февраля по май, в них приняли участие более 20 000 человек со всей России. Ознакомиться с правилами и регламентом чемпионата можно на официальном сайте турнира esportchamp.ru.