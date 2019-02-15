AVANGAR и FACEIT анонсировали профессиональную лигу по CS:GO в Казахстане

Киберспорт 15 февраля 2019 12:15 Автор: Новиков Иван

Киберспортивная организация AVANGAR и Даниил «Zeus» Тесленко e в партнерстве с FACEIT объявили об создании KZ Pro League

Сообщается, что KZ Pro League позволит игрокам из Казахстана получить доступ к национальной площадке с призами и отборочными в престижные европейские лиги. Главным достижением совместного проекта стало качественное соединение, которое позволит играть с пингом не более 30 (задержка соединения является одной из главных проблем для казахских игроков). Первый уникальный пример сотрудничества KZPL и CIS Esports League создает комфортные условия для тех, кто достоин представлять Казахстан на международной арене.

16 февраля состоится старт дебютного сезона с призовым фондом $1000, размер которого будут повышаться с развитием лиги. Помимо регулярных сезонов, подписчики смогут участвовать в еженедельных турнирах, а в будущем лучшие игроки KZ Pro League смогут выйти на квалификации FPL — самой престижной лиги Европы. Подробности работы лиги и иную информацию можно найти на сайте проекта CISesports.com.