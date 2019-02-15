AVANGAR вышла в групповой этап IEM Katowice Major

Киберспорт 15 февраля 2019 20:40 Автор: Новиков Иван

СНГ-команда одержала третью победу на предварительном этапе мейджора по CS:GO

Коллектив из Казахстана только что успешно завершил матч против китайской команды TyLoo и обеспечил себе место в следующем этапе соревнований. Отметим, что после 16:12 на Cashe и уверенного начала второй карты (Inferno) AVG проиграли девять матч-поинтов, но все-таки выиграли со счетом 16:14

AVANGAR становится 12-м участником основной стадии IEM Katowice Major. Еще один слот после небольшой паузы разыграют российская Winstrike и ENCE из Финляндии, а еще три места займут победители решающих матчей предварительной стадии в воскресенье.

IEM Katowice Major, предварительная стадия. Четвертый этап

Суббота, 16 февраля:

15:00 — Ninjas In Pyjamas (Швеция) против Vega Squadron (Россия);

18:30 — G2 (Франция) против Fnatic (Швеция);

22:00 — Cloud 9 (США) против FURIA (Бразилия).

IEM Katowice Major – крупнейший турнир по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, проходящий в Польше с 13 февраля по 3 марта. Коллективы разыграют миллион долларов и титул чемпиона мира по самому популярному киберспортивному шутеру.