Московский чиновник уволился из-за скандала вокруг киберфутбольного турнира

Гендиректор дирекции спортивных мероприятий Москвы Александр Полинский подал в отставку, сообщает РИА «Новости».
Ранее его управление провело 15 июня турнир по киберфутболу Moscow Cyber Cup. Оказалось, что на соревнование было потрачено 37,5 миллионов рублей. Из них 900 тысяч, по документам, ушло на гонорары ведущим мероприятия – Марии Командной и Евгению Савину. 16 июня журналистка опровергла эту информацию, отметив, что она не получала предложений от организаторов.
Несмотря на огромный бюджет турнир прошел при пустых трибунах, а его трансляцию в интернете смотрело менее 150 человек одновременно. Реклама Moscow Cyber Cup была обнаружена на нескольких автобусных остановках Москвы.
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