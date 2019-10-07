Лучший образ орка России из вселенной Warcraft представил житель Кубани В Москве прошел крупнейший фестиваль косплееров «Игромир-2019».

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Артем Байразян из Горячего Ключа выиграл Гран-при «Игромира-2019» в образе орка из вселенной Warcraft.

Крупнейший фестиваль компьютерных игр «Игромир-2019» прошел в Москве с 3 по 6 октября.

Артем подготовил для конкурса образ Гулдана из игры Warcraft. Стоит отметить, что вес его костюма составил более 30 килограммом.