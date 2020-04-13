Онователь киберспортивного холдинга GameShow Алексей Бурдыко скончался от коронавируса в 34 года Об этом в соцсетях сообщил близкий друг бизнесмена.

Бурдыко начал развивать киберспорт в 2010 году, когда запустил серию турниров Techlabs на территории России, Украины и Белоруссии. Затем он основал холдинг GameShow, покинув его в 2017 году после реорганизации проекта. После этого Бурдыко открыл стриминговую платформу для любителей киберспорта Play2Live, основанную на технологии блокчейн. Она проработала до января 2019 года.

В марте у предпринимателя был обнаружен коронавирус. О смерти Бурдыко на своей странице в Facebook сообщил его друг Павел Таран.