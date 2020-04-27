Сутормин проиграл Гризманну на турнире StayHomeWithPES - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 апреля 2020 09:46КиберспортГичунцев Артур

Сутормин проиграл Гризманну на турнире StayHomeWithPES

Нападающий добыл победу с минимальным преимуществом.

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин уступил форварду «Барселоны» Антуану Гризманну на турнире PES 2020.

Их встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу действующего чемпиона мира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Отметим, что на турнире также выступают Скотт Мактоминай («Манчестер Юнайтед»), Миралем Пьянич («Ювентус), Хави Мартинес («Бавария) и другие известные игроки.

Добавим, что все все футбольные лиги, в том числе и чемпионат России, приостановлены из-за пандемии коронавируса.

150 и больше. Главные толстяки мирового бокса (видео) «Советский спорт» рассказывает о том, как может измениться боксер, если оставить его наедине с холодильником   16.04.2020 13:00 Бокс Усачев Владислав
Сергей Голиков: Вероятность созыва внеочередной конференции СБР – 90-95 процентов Накануне очередного заседания Правления СБР, которое пройдет в понедельник, исполнительный директор федерации Сергей Голиков поделился видением ситуации. 17.04.2020 11:00 Биатлон Чикирис Олег
«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий
Все обнулить - 2. Почему надо послушать Федуна и не доигрывать РПЛ-2019/20  27 апреля пройдет видеоконференция руководителей клубов РПЛ с участием представителей РФС. Главным будет вопрос о возобновлении сезона или его отмене.  25.04.2020 20:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Утвердят тренеров, созовут конференцию, что еще? Чего ждать от Правления СБР В понедельник утром пройдет очередное заседание Правления Союза биатлонистов России. 19.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег
Фанат «МЮ», друг Родмана. Какой спортсмен мог умереть в Ким Чен Ыне Мировая пресса полнится противоречивыми слухами о возможной кончине 36-летнего лидера Северной Кореи. Для мира спорта это тоже была бы громадная утрата. 26.04.2020 01:00 Футбол Сергеев Иван
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры 24 апреля 1982 года на чемпионате мира и Европы в финском Тампере встретились сборные СССР и Канады. За Кленовых листьев играл сам Уэйн Гретцки, и он не помог своей команде победить. 24.04.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Новости
10:01 ММА Тактаров рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова
09:46 Киберспорт Сутормин проиграл Гризманну на турнире StayHomeWithPES
09:25 Баскетбол Агент Воронцевича: У нас есть несколько предложений от других клубов
09:10 Теннис Источник: Турниры ATP и WTA возобновят не ранее 3 августа
08:46 Футбол «Арсенал» – фаворит в борьбе за Виллиана
08:31 ММА Исмаилов потроллил Емельяненко в соцсети (фото)
08:16 Футбол Мбаппе может бесплатно перейти в «Реал»
23:59 ММА Дана Уайт: Я серьезно отношусь к проблеме коронавируса
23:50 Бокс Руис обвинил Уайта во лжи
23:27 Футбол Сергей Ташуев: Вакцину найдут, а в футбол надо играть даже без болельщиков
23:12 Футбол Ракитич может перейти из «Барселоны» в «Тоттенхэм»
22:51 Футбол Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020
22:31 Футбол Сезон в ФНЛ и ПФЛ может быть завершен досрочно, в этом случае «Ротор» и «Химки» выйдут в РПЛ
22:13 Футбол В Италии ослабят карантинные меры с 4 мая
21:53 Футбол «Барселона» приостановила переговоры с Тер Штегеном
21:34 Шахматы Карлсен потерпел первое поражение в онлайн-турнире, уступив Гири
21:14 Футбол В Испании собираются стерилизовать мячи и газон во время матчей чемпионата
21:07 Футбол Чиро Иммобиле: В «Севилье» понял, что Эмери ничего не соображает
20:48 Футбол Антон Шунин: В домашних условиях заставить себя тренироваться гораздо сложнее
20:38 Футбол Спаллетти может стать главным тренером «Ньюкасла»
Врач-онколог с предварительно подтверждённым COVID-19 умер в больнице Белгорода
Пропускной режим и «алкогольные ограничения». Итоги недели в Нижнем Тагиле
Жителей Ростова предупредили об ураганном ветре
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 60 человек
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика