Сутормин проиграл Гризманну на турнире StayHomeWithPES

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин уступил форварду «Барселоны» Антуану Гризманну на турнире PES 2020.
Их встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу действующего чемпиона мира.
Отметим, что на турнире также выступают Скотт Мактоминай («Манчестер Юнайтед»), Миралем Пьянич («Ювентус), Хави Мартинес («Бавария) и другие известные игроки.
Добавим, что все все футбольные лиги, в том числе и чемпионат России, приостановлены из-за пандемии коронавируса.
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