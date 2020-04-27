Сутормин проиграл Гризманну на турнире StayHomeWithPES Нападающий добыл победу с минимальным преимуществом.

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин уступил форварду «Барселоны» Антуану Гризманну на турнире PES 2020.

Их встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу действующего чемпиона мира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 26 Апр 2020 в 9:48 PDT

Отметим, что на турнире также выступают Скотт Мактоминай («Манчестер Юнайтед»), Миралем Пьянич («Ювентус), Хави Мартинес («Бавария) и другие известные игроки.

Добавим, что все все футбольные лиги, в том числе и чемпионат России, приостановлены из-за пандемии коронавируса.