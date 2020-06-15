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15 июня 21:05

Киберспорт как бизнес в России: круглый стол Ассоциации менеджеров пройдет при участии «Совспорта»

Вебинар по теме «Киберспорт как бизнес в России. Как зарабатывают на киберспорте», организованный Комитетом по информационным технологиям Ассоциации менеджеров, пройдёт во вторник.

В дискуссии примут участие CEO и founderIce Storm Дмитрий Белобородов, founder Ice Storm Александр Иванов, директор по стратегическим коммуникациям ESforce (крупнейший в России и СНГ киберспортивный холдинг, входит в Mail.ru Group) Ярослав Мешалкин, основатель студии организации киберспортивных мероприятий и киберспортивного производства для крупнейших игровых издательств ELECTRONIC MUSHROOM Евгений Оленев, продуктовый маркетолог в сфере гейминга и киберспорта, имеющий многолетний опыт работы с лидерами мнений сферы и медиаплатформами Константин Синев, генеральный директор и главный редактор старейшего спортивного СМИ России «Советский Спорт» Николай Яременко.

Модераторы - первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалёв и советник Российского фонда развития информационных технологий, попечитель Федерации киберспорта Москвы Василий Овчинников.

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Киберспорт как бизнес в России: круглый стол Ассоциации менеджеров пройдет при участии «Совспорта»
Вебинар по теме «Киберспорт как бизнес в России. Как зарабатывают на киберспорте», организованный Комитетом по информационным технологиям Ассоциации менеджеров, пройдёт во вторник.
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