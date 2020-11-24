Стали известны все команды-участницы турнира IEM: Global Challenge 2020

Определились все участника турнира IEM: Global Challenge 2020, который пройдет с 15 по 20 декабря в онлайн-формате. Об этом сообщает CQ.

После победы над командой, представляющей СНГ-регион – Natus Vincere, в финал престижного турнира вышел французский коллектив Team Vitality. Тем самым, они заняли последний, четвертый слот для европейских команд.

Таким образом, на турнире сыграют следующие коллективы:

– Heroic (победитель DreamHack Open Fall Europe)

– FURIA Esports (победитель IEM: New York 2020 North America)

– Team Vitality (победитель IEM: Beijing 2020 Online Europe)

– Chaos Esports Club (победитель IEM: Beijing 2020 Online NA)

– Natus Vincere (топ 3 рейтинга от ESL)

– Astralis (топ 4 рейтинга от ESL)

– Complexity (топ 5 рейтинга от ESL)

– Evil Geniuses (топ 9 рейтинга от ESL)

Победитель турнира получит 500 тысяч долларов. Второе и третье места – по 200 и 100 тысяч соответственно.