Бывший игрок Natus Vincere ceh9: В данный момент команда играет намного лучше, чем год назад

Профессиональный комментатор и стример Арсений Триноженко, более известный под никнеймом «ceh9», оценил текущую форму команды Natus Vincere, представляющей регион СНГ.

– Сейчас команда в великолепной форме. Надо дальше шлейфовать карты, возвращаться теперь к Train, Overpass, не забывать Nuke, и ,возможно, добавлять седьмого игрока на какую-то специфическую карту, где этот человек именно любит играть и может себя раскрыть. Но мне нравится команда NAVI сейчас. Вот они реально намного лучше играют, чем даже год назад, – приводит слова Триноженко CQ.

Отметим, что на данный момент русско-украинская команда занимает третье место в мировом рейтинге.