FaZe Clan ведет переговоры о переходе Twistzz

По информации Metaratings.by, одним из главных кандидатов на замену olofmeister является Рассел Twistzz Ван Далкен. 21-летний канадец ранее объявил об уходе из Team Liquid, изъявив желание поиграть в Европе.

Twistzz уже провёл предварительные переговоры с FaZe Clan, но пока не дал окончательного согласия. Стороны взяли небольшую паузу. Вероятно, заключительный этап переговоров пройдёт уже в январе 2021 года.

Twistzz выступал за Team Liquid с 2017 года, сыграв в составе команды 483 матча, из которых выиграл 310 встреч. Вместе с командой он выиграл множество турниров, а также получил один миллион долларов за победу в Intel Grand Slam Season 2.