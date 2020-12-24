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24 декабря 13:51

FaZe Clan ведет переговоры о переходе Twistzz

Представители киберспортивной организации FaZe Clan продолжают поиски игрока, который будет способен заменить Олофа olofmeister Кайбьера, решившего завершить карьеру игрока.

По информации Metaratings.by, одним из главных кандидатов на замену olofmeister является Рассел Twistzz Ван Далкен. 21-летний канадец ранее объявил об уходе из Team Liquid, изъявив желание поиграть в Европе.

Twistzz уже провёл предварительные переговоры с FaZe Clan, но пока не дал окончательного согласия. Стороны взяли небольшую паузу. Вероятно, заключительный этап переговоров пройдёт уже в январе 2021 года.

Twistzz выступал за Team Liquid с 2017 года, сыграв в составе команды 483 матча, из которых выиграл 310 встреч. Вместе с командой он выиграл множество турниров, а также получил один миллион долларов за победу в Intel Grand Slam Season 2.

источник: «Метарейтинг Белоруссия»
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