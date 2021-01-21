Пушков предложил наказывать за треш-стримы штрафами и лишением свободы

Как сообщает CQ.ru, Пушков хочет внести изменения в статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), добавив пункт, запрещающий стримы, если на них присутствуют элементы насилия, унижения человеческого достоинства или угрозы для здоровья.

Отмечается, что Пушков предлагает ввести три типа наказания за треш-стримы: штраф, общественные работы и лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. А также выступает за запрет такого рода контента на законодательном уровне.