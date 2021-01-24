Названа тройка самых популярных персонажей Mortal Kombat 11

Стали известны самые популярные персонажи Mortal Kombat 11.
Так, в тройку лучших вошли Скорпион, Саб-Зиро и Нуб Сайбот. Соответствующий рейтинг составлен на основе количества использованных комбо или фаталити.
Среди нововведённых героев также отметился Geras, а Johnny Cage назван самым хитроумным персонажем игры.
Напомним, Mortal Kombat 11 вышла весной 2019 года. В этой версии были добавлены новые герои: Джокер, Ночной Волк, Синдел, Спаун, Tерминатор, Шан Цзун, Фудзин, Шива, Робокоп, Джон Рэмбо и Милина, Рейн.