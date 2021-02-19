Virtus.pro упали в нижнюю сетку группы B IEM Katowice 2021

Таким образом, VP упали в нижнюю сетку группы B, где будут бороться с проигравшим из пары NIP - FURIA за право продолжать свой путь на турнире. Матч запланирован на 20 февраля 14:00 по московскому времени, сообщает CQ.

NAVI же прошли в полуфинал группы B. Коллективу предстоит 20 февраля в 21:00 по московскому времени сразиться с сильнейшим из пары NIP - FURIA в матче за выход в финал верхней сетки.

IEM Katowice 2021 проходит с 16 по 28 февраля в онлайне. Участники разыгрывают призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.