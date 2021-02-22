RAMZEs – о новой команде: узнаем через пару недель

«Да, из EG меня кикнули. Я просто не играл с ними. Если организация делает первый шаг, то, получается, кикнули. Я не расстроился сильно: лучше, чтобы тебя кикнули, чем на банке сидеть.

Новая команда? Это узнаем через пару неделечек, я думаю», – рассказал RAMZEs Cybersport.Metaratings.ru.

Новую команду соберут Роман RAMZEs Кушнарëв и Павел 9pasha Хвастунов. Название команды пока неизвестно, как и имена ещё трëх игроков коллектива. Не исключено, что к новому миксу присоединятся Ростислав fn Лозовой и Михаил Misha Агатов.

Ранее RAMZEs уже собирал свою команду под названием Just Error, в которой играли Solo, None, Zayac и SumaiL. Однако после неудачного выступления на EPIC League Season 2 коллектив распался.