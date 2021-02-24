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24 февраля 09:46

Стали известны системные требования Days Gone

Релиз игры запланирован на весну 2021 года.

В Steam появились системные требования постапокалиптического экшена от третьего лица Days Gone, сообщает CQ.

Минимальные системные требования:

Операционная система: Windows 10 64-bits;

Процессор: Intel Core i5-2500K 3,3 ГГц или AMD FX 6300 3,5 ГГц;

Оперативная память: 8 ГБ;

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 780 (3 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4 ГБ);

DirectX: версия 11;

Место на диске: 70 ГБ;

Дополнительно: рекомендуется использование SSD и 16 ГБ ОЗУ.

Рекомендованные системные требования:

Операционная система: Windows 10 64-bits;

Процессор: Intel Core i7-4770K 3,5 ГГц или Ryzen 5 1500X 3,5 ГГц;

Оперативная память: 16 ГБ;

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580 (8 ГБ);

DirectX: версия 11;

Место на диске: 70 ГБ;

Дополнительно: рекомендуется использование SSD.

Игра вышла 26 апреля 2019 эксклюзивно для PS4. Она не нашла большой славы и стала обычным проектом.

источник: CQ
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