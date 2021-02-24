Стали известны системные требования Days Gone

В Steam появились системные требования постапокалиптического экшена от третьего лица Days Gone, сообщает CQ.
Минимальные системные требования:
Операционная система: Windows 10 64-bits;
Процессор: Intel Core i5-2500K 3,3 ГГц или AMD FX 6300 3,5 ГГц;
Оперативная память: 8 ГБ;
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 780 (3 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4 ГБ);
DirectX: версия 11;
Место на диске: 70 ГБ;
Дополнительно: рекомендуется использование SSD и 16 ГБ ОЗУ.
Рекомендованные системные требования:
Операционная система: Windows 10 64-bits;
Процессор: Intel Core i7-4770K 3,5 ГГц или Ryzen 5 1500X 3,5 ГГц;
Оперативная память: 16 ГБ;
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580 (8 ГБ);
DirectX: версия 11;
Место на диске: 70 ГБ;
Дополнительно: рекомендуется использование SSD.
Игра вышла 26 апреля 2019 эксклюзивно для PS4. Она не нашла большой славы и стала обычным проектом.