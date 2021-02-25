Элджей появился в мобильной игре Free Fire

Это часть коллаборации звезды музыкальной сцены в России и популярной игры в жанре «Королевская битва», сообщает CQ.
27 февраля любой желающий может получить Широ, достаточно будет выполнить внутриигровое задания.
В ноябре 2020 года мобильная игра уже проводила коллаборацию с известным российским репером Моргенштерном. В ходе ее можно было получить уникальный скин в игре, а сама акция была приурочена к Free Fire Continental Series, на котором разыгрывался призовой фонд в размере 900 тысяч долларов.