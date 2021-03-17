В игре FIFA начнут бороться с расизмом

Компания Electronic Arts, являющая создателем футбольного симулятора FIFA, планирует бороться с расизмом в ближайших играх серии. Об этом сообщает «Метарейтинг», ссылаясь на портал Eurogamer.

По информации источника, EA хочет использовать «интеллектуальную технологию мониторинга и смягчения последствий» для того, чтобы уменьшить количество конфликтных ситуаций на расисткой почве.

Отмечается, с осени 2020 года, когда вышла FIFA 21, были забанены более девяти тысяч пользователей по причине неуважительного отношения к другим геймерам. Еще 25 тысяч игроков получили предупреждения.