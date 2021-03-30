Quincy Crew обыграла Team Aster и поднялась на второе место Singapore Major 2021

В параллельной встрече играли два китайских коллектива – Vici Gaming и PSG.LGD. Они не смогли выявить сильнейшего и теперь продолжают делить третью строчку вместе с Team Liquid и Team Aster, сообщает Сybersport.Мetaratings.ru.

Два аутсайдера групповой стадии Alliance и OB Esports x Neon сыграли вничью и разделили последнее место в лиге. При этом у шведской команды на один матч сыграно меньше.

Прямо сейчас стартовали матчи следующего тура.Team Aster играет с Vici Gaming, PSG.LGD поборется с Alliance, Team Liquid – с OB Esports x Neon.

ONE Esports Singapore Major 2021 проходит с 27 марта по 4 апреля в Сингапуре. Лучшие команды региональных лиг сражаются за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов и 2700 очков DPC.