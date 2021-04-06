G2 Esports поднялась на 11-е место в рейтинге лучших команд HLTV, обойдя Heroic и NiP

Киберспортивный портал HLTV представил обновленный рейтинг лучших команда мира в дисциплине CS:GO по состоянию на 5 апреля.

По информации cybersport.metaratings.ru, в десятке лучших никаких изменений не произошло – первое место занимает СНГ-коллектив Natus Vincere, имея в своем активе 812 очков. На второй строчке датская команда Astralis (780). Тройку лучших замыкает Gambit, игроки которые представляют Россию и Казахстан.

Во второй десятке лучших команд наибольшего прогресса добилась G2 Esports – испанская организация, за которую выступают французские игроки, поднялась с 13-го на 11-е место, обойдя Ninjas in Pyjamas и Heroic. Также улучшили свои показатели HAVU, поднявшаяся на 16-ю строчку, а также европейские коллектив Mousesports (18-е место).