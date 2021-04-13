Gambit возглавила рейтинг лучших команд мира HLTV, обойдя Astralis и Natus Vincere

Киберспортивный портал HLTV представил обновленный рейтинг лучших команда мира в дисциплине CS:GO по состоянию на 12 апреля.

Как сообщает CQ, на первую строчку рейтинга поднялась команда из СНГ – Gambit Esports, набравшая 874 очка. Отметим, что коллектив, состоящий из русских и казахстанских игроков, за последние месяцы побеждал на турнирах IEM Katowice, а также Pinnacle Cup. Также команда вышла в финал ESL Pro League Season 13, где уступила датчанам из Heroic.

Gambit впервые в своей истории возглавила список лучших коллективов мира. Также они стали второй командой из СНГ после Natus Vincere, которая достигала этой вершины за все время своих выступлений на мировом уровне.