Вышла демоверсия игры Resident Evil: Village

Разработчики игры Resident Evil: Village открыли ранний восьмичасовой доступ к новой демоверсии их продукта в некоторых регионах мира.

По информации CQ, российским пользователям можно будет попробовать пройти 30-минутную сюжетную кампанию в деревне сегодня, 18 апреля, в 20:00 мск. Через неделю, геймерам представится возможность сыграть 30 минут в локации замок, а 2 мая разработчики дадут пользователям один час для того, чтобы пройти обе локации.

Напомним, что полная версия игры Resident Evil: Village выйдет 7 мая этого года на всех основных платформах – PC, PlayStation 4/5, Xbox One и Xbox Series X/S.