Ютубер KurtJMac уже более 10 лет выполняет челлендж в Minecraft

Игрок в Minecraft выполняет челлендж уже более 10 лет. Его главная задача - добраться до Far Lands (Запределье), сообщает Cq.ru.

С 7 марта 2011 года KurtJMac выпускает 40 минутные ролики своего приключения. В данный момент на его канале 816 выпусков, где он прошел 4 856 980 блоков.

Все деньги собранные с видеороликов ютубер отправляет на благотворительность. У донатеров есть опция выбрать куда пойдет их пожертвование. За 10 лет он уже собрал около 450 тысяч долларов.

Напомним, что официальная версия инди-игры вышла 18 ноября 2011 года, а с мая 2009-го игрокам была предоставлена возможность опробовать начальную версию.