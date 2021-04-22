Игроки бесплатной мобильной игры Mario Kart Tour потратили в ней более 200 млн долларов

Игроки потратили более 200 млн долларов в бесплатной мобильной игре Mario Kart Tour. Об этом сообщает Metacybersport.

Источник отмечает, что с момента запуска игры в сентябре 2019 года лидером по тратам являются американцы, которые отдали за различные улучшения 37,6% от всего дохода мобильного развлечения, что составляет примерно 76 млн долларов. Второе место занимают японские геймеры (28%), третье - французские (7,3%).

Добавим, что Nintendo - один из ведущих производителей видеоигр, выпускающий в том числе свою консоль Nintendo Switch.