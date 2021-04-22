МОК запустил первую в истории Олимпийскую виртуальную серию

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о запуске киберспортивной олимпийской серии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Виртуальная олимпийская серия - это новый уникальный олимпийский цифровой опыт, направленный на расширение прямого взаимодействия с новой аудиторией в области виртуального спорта. Его концепция соответствует Олимпийской повестке дня 2020+5 и цифровой стратегии МОК. Данные соревнования поощряют участие в занятиях спортом и продвигает олимпийские ценности, уделяя особое внимание молодежи», - приводит пресс-служба МОК слова своего президента Томаса Баха.

Соревнования первой Виртуальной олимпийской серии будут проходить при участии следующих спортивный федераций и игровых издателей:

- Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола - игра eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, издатель Konami Digital Entertainment;

- Международный союз велосипедистов - Zwift, Zwift inc.;