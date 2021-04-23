Dev1ce перешел из Astralis в Ninjas in Pyjamas

Пресс-служба шведской организации Ninjas in Pyjamas сообщила о том, что к команде присоединяется четырехкратный обладатель Major Николай dev1ce Ридтц.
По информации СQ, 25-летний датчанин заменил в команде Тима nawwk Йонассона, занимающего позицию снайпера. Шведский игрок был выставлен на трансфер.
– Уход из Astralis дался мне непросто. Парни всегда будут для меня как семья, однако эпоха Covid-19 заставила меня задуматься о своем будущем. На протяжении последнего времени я живу в Швеции и говорю на шведском языке. Переход в NIP очень волнителен для меня, так как данная организация является легендарной для CS-сцены. Моя главная цель – выиграть Major, который уже скоро пройдет в Швеции, – сказал Ридтц.
источник: CQ