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Товарищеские матчи (сборные) 18:00 Россия 0 Беларусь 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Эрцгебирге 0 П1 2.33 Х 3.30 П2 3.20
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Карлсруэ 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.69 Х 4.20 П2 4.60
Нидерланды - Первый дивизион 19:45 Хелмонд Спорт 0 Эйндховен 0 П1 2.32 Х 3.60 П2 2.70
Нидерланды - Первый дивизион 19:45 НАК Бреда 0 Эксельсиор 0 П1 1.65 Х 4.00 П2 4.60
Германия - Бундеслига 20:00 Гамбург Тауэрс 0 С.Оливер Баске 0
Германия - Бундеслига 21:30 Аугсбург 0 Кёльн 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Ден Босх 0 Рода 0 П1 4.10 Х 3.80 П2 1.76
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Дордрехт 0 МВВ Маастрихт 0
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 ПСВ Эйндховен- 0 Осс 0
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 АЗ Алкмар-2 0 Камбюр 0 П1 6.80 Х 5.00 П2 1.37
Франция - Лига 1 22:00 Реймс 0 Марсель 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.07
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Утрехт-2 0 Гоу Эхед Иглс 0 П1 5.10 Х 4.10 П2 1.57
Испания - Сегунда 22:00 Сарагоса 0 Спортинг Хихон 0 П1 3.00 Х 2.70 П2 2.90
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Де Графсхап 0 Алмере Сити 0 П1 2.16 Х 3.60 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 22:00 Арсенал 0 Эвертон 0 П1 2.03 Х 3.60 П2 3.90
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Аякс-2 0 НЕК Неймеген 0 П1 2.90 Х 3.70 П2 2.17
Португалия - Сегунда 22:15 Эшторил 0 Каза Пия 0
23 апреля 13:50
автор: Владислав Корегин

Dev1ce перешел из Astralis в Ninjas in Pyjamas

Вероятнее всего, датский игрок будет выполнять роль снайпера в новой команде

Пресс-служба шведской организации Ninjas in Pyjamas сообщила о том, что к команде присоединяется четырехкратный обладатель Major Николай dev1ce Ридтц.

По информации СQ, 25-летний датчанин заменил в команде Тима ⁠nawwk⁠ Йонассона, занимающего позицию снайпера. Шведский игрок был выставлен на трансфер.

– Уход из Astralis дался мне непросто. Парни всегда будут для меня как семья, однако эпоха Covid-19 заставила меня задуматься о своем будущем. На протяжении последнего времени я живу в Швеции и говорю на шведском языке. Переход в NIP очень волнителен для меня, так как данная организация является легендарной для CS-сцены. Моя главная цель – выиграть Major, который уже скоро пройдет в Швеции, – сказал Ридтц.

источник: CQ
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