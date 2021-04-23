Брось вызов лучшим дуо-игрокам в CS:GO и попади на офлайн-финал в Хельсинки

Начиная с апреля 2021 года, игроки со всего мира будут сражаться за возможность сыграть с действующими профессионалами CS:GO в ноябре на Red Bull Flick Invitational в Хельсинки.

Для стран СНГ созданы две специальные онлайн-квалификации, которые пройдут 25 апреля и 17 июля. Регистрации уже открыты на FACEIT!

В этом году геймеров ждут абсолютно новые карты в футуристическом научно-фантастическом игровом сеттинге.

Амбассадором Red Bull Flick станет легендарный игрок команды G2 Esports Никола ‘NiKo’ Ковач. Опытный стрелок и один из лучших игровых лидеров CS:GO в мире, NiKo поделится с фанатами своим экспертным мнением и прокомментирует лучшие моменты турнира.

Red Bull Flick – это сверхскоростной игровой режим, в котором дуэтам игроков необходимо удерживать контрольную точку в течение 45 секунд и активно противостоять своим соперникам, которые стремятся к той же цели.

В прошлом году турнир собрал 45 000 регистраций в более чем 30 странах. В ходе Red Bull Flick Pro Invitational 2020 мы наблюдали за игрой невероятных дуэтов из команд Vitality, BIG, ENCE и G2.

Чтобы быть в курсе событий турнира, присоединяйся к официальному Red Bull Flick Discord.