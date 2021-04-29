Бразильский игрок Fer присоединился к составу Imperial

Пресс-служба бразильской команды Imperial eSports сообщила о переходе двукратного чемпиона Major Фернандо fer Альваренги.

Отмечается, что 29-летний игрок заменит в составе Гильерме piriaz1n Барбосу, которого подозревают в нечестной игре по причине наличия VAC-бана в одном из его аккаунтов.

Вероятнее всего, Fer дебютирует за Imperial на крупных соревнованиях 3 июня в рамках турнира IEM Summer 2021.

Напомним, что Альваренга находился без команды с сентября 2022 года после того, как он покинул состав MIBR. В декабре он временно оказался в команде BOOM, однако игрок отказался подписывать полноценный контракт с бразильским коллективом.