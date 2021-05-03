Vici Gaming выиграла первый RMR-турнир по CS:GO в Китае

Команда Vici Gaming выиграла RMR-турнир по CS:GO Perfect World League Season 1, который проходил в Китае.

По информации CQ, победители потерпели единственное поражение во втором групповом раунде против TYLOO. Именно эти команды встретились в гран-финальном матче, который проходил в формате Bo5. Vici Gaming и TYLOO потребовалось четыре карты из пяти.

Победители заработали 30 тысяч долларов, а также 1600 RMR-очков, которые помогут выйти на следующий мейджор.

TYLOO получила 25 тысяч долларов и 1500 RMR-очков.