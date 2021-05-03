Команда СамГТУ по Starcraft 2 дисквалифицирована из Всероссийской студенческой лиги

Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) дисквалифицировала команду СамГТУ по Starcraft 2 из Всероссийской студенческой лиги, об этом сообщает CQ, ссылаясь на пресс-службу ФКС России.

Причиной наказания служит тот факт, что за СамГТУ выступал не тот игрок, который был заявлен изначально.

Всех игроков самарской команды отстранили от участия в киберспортивных мероприятиях на 10 месяцев, а победы, добытые с помощью неразрешенного игрока, аннулировали. Также вице-президенту ФКС Самарской области Евгению Леонову был выписан штраф на 50 тысяч рублей.