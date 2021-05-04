Natus Vincere поднялись на четвертое место в рейтинге лучших команд мира HLTV, обойдя Virtus.pro

Киберспортивный портал HLTV представил обновленный рейтинг лучших команд мира в дисциплине CS:GO по состоянию на 3 мая.

Отмечается, что СНГ-коллектив Natus Vincere смог подняться на одну строчку вверх, расположившись на четвертом месте с 590 очками. Данного результата команда добилась благодаря удачным выступлениям на турнире Dreamhack Masters Spring 2021 – русско-украинский коллектив вышел в четвертьфинал, где 7 мая сыграет против бразильцев из FURIA Esports.

На пятое место опустился Virtus.Pro (565 очков), завершивший данный турнир на групповой стадии.

Лидирующая тройка команд осталась неизменной – первое место за другим коллективом из СНГ Gambit Esports (1000 очков). Датские команды – Heroic (820) и Astralis (633) – расположились на второй и третьей строчках соответственно.