Valve заменила Train на Ancient в списке карт на официальных турнирах

Разработчики CS:GO официально объявили об изменениях с выбором карт на официальных турнирах.

По информации портала HLTV, вместо карты Train теперь будет использоваться Ancient. Однако уточняется, что на ближайшем RMR-турнире в мае, являющимся отборочным этапом в рамках выхода на Major, маппул останется без изменений. Таким образом, все соревнования перейдут на новый список карт с июня.

Напомним, что Major является самым престижным турниром для CS:GO-сцены. Он состоится с 23 октября по 7 ноября в Стокгольме.