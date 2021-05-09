Natus Vincere обыграли Gambit в финале турнира Dreamhack Masters Spring 2021

СНГ-коллектив Natus Vincere стал победителем турнира Dreamhack Masters Spring 2021.
Сегодня команда Андрея B1ad3 Городенского по итогам трех карт обыграла Gambit Esports со счетом 16-7, 16-12, 16-12.
Отметим, что лучшим игроком прошедших соревнований стал игрок NAVI Александр s1mple Костылев – его средний рейтинг в финальной встрече составил 1.38.
На данный момент Gambit возглавляют мировой рейтинг команд, имея в своем активе 1000 очков. Natus Vincere идут на четвертой строчке (590 очков).
источник: «Советский спорт»