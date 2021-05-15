Battlefield Mobile выйдет в тестовом режиме до конца лета 2021 года

Разработчик Battlefield Mobile Лора Мили поделилась планами по релизу мобильной игры. Об этом сообщает CQ.

Мили рассказала, что руководители игры собираются осуществить «мягкий запуск» уже до конца лета 2021 года. Он пройдет в ограниченном количестве стран, их список озвучен не был. Во время него соберут информацию и отзывы от пользователей, перед тем, как выпустить игру.

Напомним, что изначально выход проекта был назначен на 2022 год, но компания Electronic Arts приняла решение открыть доступ намного раньше.

Добавим, Battlefield Mobile должна стать отдельным от всей франшизы проектом. Ее код писали полностью с нуля.