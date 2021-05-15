Battlefield Mobile выйдет в тестовом режиме до конца лета 2021 года

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Португалия - Сегунда 13:00 Шавиш 0 Лейшойнш 0
Англия - Премьер-лига 14:30 Бёрнли 0 Лидс Юнайтед 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 2.20
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Аталанта 0 П1 13.0 Х 7.20 П2 1.22
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Торино 0 П1 3.20 Х 3.00 П2 2.55
Португалия - Сегунда 17:00 Вилафранкензе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.50 Х 3.10 П2 2.85
Англия - Премьер-лига 17:00 Саутгемптон 0 Фулхэм 0 П1 2.02 Х 3.70 П2 3.70
Испания - Сегунда 17:00 Кастельон 0 Понферрадина 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.60
Болгария - Первая лига 17:30 Лудогорец 0 Арда 0 П1 1.45 Х 4.20 П2 6.90
Италия - Серия B 17:30 Козенца 0 Асколи 0
Португалия - Сегунда 18:00 Мафра 0 Арока 0 П1 4.80 Х 3.30 П2 1.77
Италия - Серия А 19:00 Ювентус 0 Интер М 0 П1 2.12 Х 3.80 П2 3.30
Кубок Англии 19:15 Челси 0 Лестер Сити 0 П1 1.64 Х 3.90 П2 5.40
Испания - Сегунда 19:30 Луго 0 Мирандес 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.30
Греция - Суперлига 19:30 Аполлон Смирни 0 Ламия 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.40
Греция - Суперлига 19:30 Атромитос 0 Волос 0 П1 1.92 Х 3.50 П2 4.10
Греция - Суперлига 19:30 Ларисса 0 ПАС 0
Греция - Суперлига 19:30 ОФИ 0 Панетоликос 0 П1 1.58 Х 4.00 П2 5.90
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.44 П2 2.80
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Индиана Пэйсер 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 3.30 П2 1.34
Болгария - Первая лига 20:00 Локомотив Пл 0 ЦСКА С 0 П1 2.33 Х 3.10 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Бруклин Нетс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.16 П2 5.20
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Сан-Антонио Сп 0 Финикс Санз 0 П1 4.70 П2 1.19
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Миннесота Тимб 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.82 П2 2.00
Италия - Серия А 21:45 Рома 0 Лацио 0 П1 3.20 Х 3.60 П2 2.24
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Альбасете 0 П1 1.49 Х 4.50 П2 6.50
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Сарагоса 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
Англия - Премьер-лига 22:00 Брайтон энд Хо 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.00 Х 3.60 П2 2.35
НХЛ - регулярный чемпионат 22:30 Эдмонтон Ойлер 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 1.79 Х 4.60 П2 3.60
15 мая 10:19
автор: Степан Шереметьев

Battlefield Mobile выйдет в тестовом режиме до конца лета 2021 года

Изначально выход проекта был запланирован на 2022 год.

Разработчик Battlefield Mobile Лора Мили поделилась планами по релизу мобильной игры. Об этом сообщает CQ.

Мили рассказала, что руководители игры собираются осуществить «мягкий запуск» уже до конца лета 2021 года. Он пройдет в ограниченном количестве стран, их список озвучен не был. Во время него соберут информацию и отзывы от пользователей, перед тем, как выпустить игру.

Напомним, что изначально выход проекта был назначен на 2022 год, но компания Electronic Arts приняла решение открыть доступ намного раньше.

Добавим, Battlefield Mobile должна стать отдельным от всей франшизы проектом. Ее код писали полностью с нуля.

источник: CQ
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