UNIQLO совместно с League of Legends запустили в продажу коллекцию одежды

Японская розничная сеть UNIQLO объявила о начале продаж одежды, выполненной в коллаборации с онлайн-игрой League of Legends. Об этом сообщает cybersport.metaratings.ru.

Известно, что часть футболок будет посвящена виртуальной группе K/DA, пушистым Поро, а также некоторым чемпионам, например Джинкс и Экко.

Отметим, что UNIQLO постоянно договаривается об использовании франшиз в своей продукции, таких как Покемоны, Звездные Войны, Годзилла, Marvel и других популярных вселенных.