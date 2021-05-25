Valve выпустила новый патч для Dota 2

«Потеря Григоренко и Окулова не может служить оправданием». Дементьев — о неудаче России в матче со словаками

Первое поражение сборной России на чемпионате мира в Риге (1:3 от Словакии) специально для «Плеймейкера» прокомментировал известный хоккейный агент Алексей Дементьев.