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25 мая 19:57
автор: Максим Скороходов

Valve выпустила новый патч для Dota 2

Был поправлен баланс игры.

Valve 25 мая выпустила патч 7.29d для Dota 2, сообщает CQ.

Основные изменения, которые вносит патч:

Общие изменения

Исправлена ошибка, при которой крипы могли застрять, двигаясь по линии

Изменения предметов

VANGUARD

Блокирование урона снижено с 70/35 до 64/32

SANGE

Бонус к вампиризму и регенерации здоровья снижен с 24% до 20%

SANGE AND YASHA

Бонус к вампиризму и регенерации здоровья снижен с 25% до 22%

KAYA AND SANGE

Бонус к вампиризму и регенерации здоровья снижен с 25% до 22%

Изменения героев

BRISTLEBACK

Viscous Nasal Goo: АОЕ с Aghanim's Scepter сокращен с 950 до 900

Viscous Nasal Goo: время перезарядки увеличено с 1,5 до 1,7 с

Талант 10 уровня изменен с »+20 к скорости передвижения» на »+15 к урону»

BROODMOTHER

Aghanim's Shard больше не снижает время перезарядки паутины Spin Web

Insatiable Hunger: вампиризм снижен с 70%/80%/90%/100% до 40%/60%/80%/100%

Талант 15 уровня изменен с «сокращения кулдауна на 15%» на »-15 секунд к кулдауну Spin Web»

Талант 20 уровня теперь дает +15 к урону пауков вместо +18

CENTAUR WARRUNNER

Базовая скорость атаки снижена со 100 до 90

Stampede: время перезарядки увеличено с 90 до 100 секунд

Талант 15 уровня теперь дает +5 брони вместо +6

DARK WILLOW

Cursed Crown: уменьшение перезарядки с Aghanim's Shard изменено с 3 до 2 секунд

Талант 20 уровня теперь дает -7 секунд к перезарядке Bramble Maze вместо -8

источник: CQ
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