Valve выпустила новый патч для Dota 2

Valve 25 мая выпустила патч 7.29d для Dota 2, сообщает CQ.
Основные изменения, которые вносит патч:
Общие изменения
Исправлена ошибка, при которой крипы могли застрять, двигаясь по линии
Изменения предметов
Valve 25 мая выпустила патч 7.29d для Dota 2, сообщает CQ.
Основные изменения, которые вносит патч:
Общие изменения
Исправлена ошибка, при которой крипы могли застрять, двигаясь по линии
Изменения предметов
VANGUARD
Блокирование урона снижено с 70/35 до 64/32
SANGE
Бонус к вампиризму и регенерации здоровья снижен с 24% до 20%
SANGE AND YASHA
Бонус к вампиризму и регенерации здоровья снижен с 25% до 22%
KAYA AND SANGE
Бонус к вампиризму и регенерации здоровья снижен с 25% до 22%
Изменения героев
BRISTLEBACK
Viscous Nasal Goo: АОЕ с Aghanim's Scepter сокращен с 950 до 900
Viscous Nasal Goo: время перезарядки увеличено с 1,5 до 1,7 с
Талант 10 уровня изменен с »+20 к скорости передвижения» на »+15 к урону»
BROODMOTHER
Aghanim's Shard больше не снижает время перезарядки паутины Spin Web
Insatiable Hunger: вампиризм снижен с 70%/80%/90%/100% до 40%/60%/80%/100%
Талант 15 уровня изменен с «сокращения кулдауна на 15%» на »-15 секунд к кулдауну Spin Web»
Талант 20 уровня теперь дает +15 к урону пауков вместо +18
CENTAUR WARRUNNER
Базовая скорость атаки снижена со 100 до 90
Stampede: время перезарядки увеличено с 90 до 100 секунд
Талант 15 уровня теперь дает +5 брони вместо +6
DARK WILLOW
Cursed Crown: уменьшение перезарядки с Aghanim's Shard изменено с 3 до 2 секунд
Талант 20 уровня теперь дает -7 секунд к перезарядке Bramble Maze вместо -8